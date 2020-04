Danimarca-Germania in 7 minuti: dal 2021 al via i lavori per il tunnel sommerso più grande al mondo

Dal 1 gennaio 2021 si lavorerà per la costruzione del tunnel ferroviario e stradale sommerso più lungo del mondo, la Femernbelt, che collegherà la Danimarca alla Germania. Lo ha annunciato il ministero dei trasporti di Copenhagen. Con una lunghezza di quasi 18 chilometri, il tunnel sommerso collegherà le isole danesi di Lolland-Falster (a sud della capitale) con la regione tedesca dello Schleswig-Holstein, passando sotto il Baltico.

Il consorzio che realizzerà il tunnel avrebbe voluto iniziare a lavorare a metà del 2020 ma “tra l’altro a causa della crisi del coronavirus, ciò non si è dimostrato fattibile in pratica“, ha affermato il ministero danese di trasporti. Il tunnel, che dovrebbe essere operativo a metà del 2029, collegherà la Germania alla Danimarca in 10 minuti in auto e 7 minuti in treno, anziché un’ora in traghetto per attraversare lo stretto della cintura di Fehmarn. Dal lato tedesco, l’inizio dei lavori è invece sospeso per un ricorso giudiziario.