Uccide la figlia di 4 anni a colpi di spranga e tenta il suicidio buttandosi in un pozzo

Un uomo ha ucciso la figlia 4 anni, forse a colpi di spranga, e poi ha tentato il suicidio gettandosi in un pozzo: è accaduto a Levane, frazione del comune di Bucine (Arezzo).

Autore del gesto un uomo di 39 anni, originario del Bangladesh: l’uomo sarebbe stato soccorso, estratto dal pozzo e sarebbe ancora vivo.

Sul posto, nel Valdarno aretino, i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, giunti immediatamente in seguito ad una telefonata con richiesta di aiuto.

Secondo le prime informazioni, il padre, in preda ad un raptus, ha colpito la piccola in casa, provocandone la morte. Poi si è buttato nel pozzo. L’aggressione sarebbe avvenuta con una spranga, ma non si hanno al momento conferme. La bimba avrebbe una ferita al collo. Sarebbe ferito anche il fratellino della piccola, mentre la madre sarebbe illesa ma sotto shock.