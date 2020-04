Un mosaico colorato di forme geometriche: la regione di Wheatbelt nell’Australia Occidentale dallo spazio [FOTO]

Il termine ‘wheat belt’ (cintura di grano) si riferisce alle aree agricole interne dell’Australia orientale e meridionale, note per la loro produzione di grano – che era il principale prodotto agricolo agli inizi della storia dello sviluppo dell’Australia. Le aree del Wheatbelt sono generalmente aride, rendendo l’agricoltura ampiamente dipendente dalle piogge e dall’irrigazione.

Il Wheatbelt è una delle nove regioni dell’Australia Occidentale, e si trova nel settore sud-ovest dello stato. Con una superficie di circa 160.000 kmq, la regione soltanto ha una popolazione stimata di circa 75.000 abitanti.

Questa immagine mostra una parte della regione che è molto arida e viene utilizzata principalmente per la produzione agricola. La zona è un importante luogo di produzione di grano, orzo e lana. L’area viene inoltre impiegata per l’allevamento del bestiame e l’allevamento pastorale di pecore, oltre che per l’orticoltura.

I campi hanno un aspetto distintivo nell’immagine di questa settimana, creando un mosaico colorato di forme geometriche. Questa immagine composita è stata creata combinando tre diverse immagini dal canale dell’infrarosso vicino ottenute dalla missione Copernicus Sentinel-2.

La prima immagine, del 9 maggio 2019, è visibile in rosso; la seconda, del 6 settembre 2019, è visibile in verde; e la terza, del gennaio 2020, in blu. Tutti gli altri colori visibili nell’immagine sono diverse mescolanze di rosso, verde e blu, e variano a seconda della fase di crescita su un periodo di nove mesi.

Stando ai rapporti del Dipartimento delle Industrie Primarie e dello Sviluppo Regionale, il clima dell’Australia Occidentale è cambiato negli ultimi decenni, con riduzioni significative delle piogge durante la stagione della crescita. La variabilità del clima e i cambiamenti dei modelli meteorologici influenzano fortemente l’agricoltura – aumentando il rischio nella produzione per le coltivazioni e per i pascoli.

Grazie alla loro prospettiva unica dallo spazio, i satelliti di osservazione della Terra svolgono un ruolo chiave nella mappatura e monitoraggio delle regioni coltivate. La missione Copernicus Sentinel-2 è specificatamente disegnata per fornire immagini che possono essere utilizzate per distinguere tra i diversi tipi di colture e per fornire dati su numerosi indici di vegetazione, come l’indice di area fogliare, il contenuto di clorofilla e di acqua nelle foglie – tutte informazioni essenziali per monitorare da vicino la crescita delle piante.