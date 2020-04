Il miracolo della Val Gardena: buona parte della popolazione è immune al Coronavirus, raggiunta un’immunità di gregge parziale

Ortisei, come buona parte della Val Gardena, è una delle mete turistiche d’Italia più ambite, in particolare da chi vuole trascorrere una vacanza in pieno relax. E forse, per la prossima estate, la risposta giusta per chi non vuole rinunciare a qualche viaggetto è proprio quella, visto che il 49% della popolazione è immune al Coronavirus. A scoprirlo è stato il dottor Simon Kostner che sta effettuando a titolo volontario dei test sierologici nel centro salute e benessere «Balance», in un hotel nel cuore del comune di Ortisei. Insomma, la popolazione della nota località di montagna ha acquisito una parziale immunità di gregge nei confronti del nuovo Coronavirus. Un miracolo? O c’è una spiegazione plausibile? Sono stati effettuati test su 456 persone fra i 20 e i 59 anni e il risultato ha sorpreso gli stessi medici: il 49 per cento è risultato positivo. I test sono stati fatti inizialmente sul personale dell’albergo, poi sono stati estesi anche alla popolazione. Ogni cittadino ha contribuito al test spendendo 30 euro a testa. Come mai questi risultati? Può essere che, anche inconsapevolmente, molti abbiano contratto il Covid-19, anche perché ben due terzi di loro hanno confermato di non aver avuto sintomi.

I test, intanto, a Ortisei proseguono. Ne vengono effettuati circa 100 al giorno, messi a disposizione dal proprietario dell’Hotel, Klaus Sanoner. In tutto sono 1.000 e sono stati importati dalla Cina. Il dottor Kostner, che giorni fa era stato gravemente colpito dal virus ed è poi guarito, sta facendo le analisi insieme ad altri due suoi colleghi, medici di base, e ad un’infermiera. «Alla fine della prossima settimana contiamo di terminare con i test», spiega il dottor Kostner sulle pagine del giornale locale Dolomiten. Secondo il medico c’è un’alta possibilità che in Val Gardena si sia già raggiunta un certo livello di immunità di gregge, anche perché in un altro comune, Selva, «si suppone che gli immuni siano ancora di più che ad Ortisei», precisa Kostner.