Vasto incendio nell’Aquilano: Canadair in azione

Un incendio è divampato oggi, nel tardo pomeriggio, nell’Aquilano. Il rogo ha interessato una zona collinare ed impervia, in località Monte Castello, nel territorio della frazione aquilana di Preturo. Le fiamme sono state domate grazie all’intervento di un Canadar chiesto dai vigili del fuoco che non sono riusciti a raggiungere la zona.

I vigili comunque stanno presidiando il centro abitato visto che l’incendio non è molto lontano e potrebbe insidiare le case alle pendici del piccolo monte. Sono in corso indagini per conoscere la natura: secondo quanto si è appreso, sarebbero stati trovati due fronti quindi non viene esclusa la origine dolosa. Un’altra ipotesi investigativa è una scampagnata da parte di alcuni giovani che avrebbero violato le ristrettezze per la emergenza coronavirus.