“Gettiamo la spugna, vendiamo tutto ai cinesi”: imprese lombarde svendute a causa dell’emergenza Coronavirus

E’ una moria. Ma non solo quella dovuta alle infezioni da Coronavirus, bensì quella degli annunci di attività commerciali in vendita nel bresciano. Sono decine e tutte rivolte agli investitori cinesi, per un giro d’affari da oltre 20 milioni di euro- Come si legge su Bresciaoggi, sono 64 gli annunci di attività commerciali in tutta la provincia di Brescia in vendita sul sito web venderefacileaicinesi.com, il portale sul quale vengono pubblicate inserzioni rivolte agli imprenditori cinesi interessati ad investire in Italia.

I settori di queste aziende in vendita sono i più disparati: da quello turistico, come ad esempio un albergo di Salò da 1.100 metri quadrati in vendita a 1,450 milioni di euro, a locali e ristoranti anche a prezzi stracciati; o come un bar ristorante in offerta a 150mila euro, o addirittura a 45mila come accade per un bar di Lonato. Ma ci sono anche capannoni, negozi di telefonia, attività di confezionamento, tabaccherie, parrucchieri e centri estetici, centri messaggi, negozi vari o anche solo vetrine. Il Coronavirus toglie, il Coronavirus dà, potremmo dire. Ha tolto molto cinesi, ma sta dando loro anche tanto. A noi italiani per ora ha solo tolto. Speriamo di poter avere presto qualcosa in cambio anche noi.