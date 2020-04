Viaggi virtuali con il WWF: “Nuovo spazio di ecotips per esplorare la natura del pianeta”

Dalla California alle Isole Galapagos, dalla Patagonia alle terre nordiche dell’Europa, tutte destinazioni ricche di natura selvaggia ma impossibili da raggiungere per ora. Il WWF vi ci trasporterà lo stesso, ma virtualmente.

Oggi, sabato 18 aprile, si inaugura infatti un nuovo spazio di ECOTIPS: l’area digitale creata per accompagnare il periodo #iorestoacasa, con i “Viaggi virtuali, verso la natura e oltre”. Un percorso di immagini, racconti dei protagonisti che hanno esplorato quelle terre, letture, visite virtuali delle Oasi WWF.

Si parte oggi con la serie di APERIWILD, 15 dirette streaming che alle 19.00 andranno in onda sulle pagine Facebook di Biosfera Itinerari e di WWF Travel: ogni sera, per due settimane, i viaggiatori virtuali potranno collegarsi e scoprire i segreti e le emozioni provate dai protagonisti nelle loro esplorazioni nei deserti della Namibia o nelle foreste del Borneo.

Oggi la destinazione è la wilderness del Nord America, dal Pacifico a Yellowstone, mentre domani sarà la volta delle Isole Galapagos, considerate un vero e proprio paradiso per tutti i naturalisti e che richiamano la figura di Charles Darwin e i suoi studi sull’evoluzione delle specie.

Per partire basta un click e un bell’aperitivo!