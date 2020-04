Si risveglia il vulcano Anak Krakatoa: nel 2018 aveva provocato uno tsunami con centinaia di vittime [FOTO e VIDEO]

In Indonesia il vulcano Anak Krakatoa ha generato una colonna di ceneri che si è innalzata per quasi 500 metri, nell’eruzione più lunga dal collasso esplosivo che ha generato uno tsunami nel 2018.

Il Center for Volcanology and Geological Disaster Mitigation ha precisato che l’eruzione ha avuto inizio venerdì sera con emissione di lava ed è proseguita fino a sabato mattina.

E’ in vigore un’allerta livello 2, su una scala di 4.

Non si segnalano feriti.

L’eruzione del 2018 ha generato uno tsunami lungo le coste di Sumatra e Java, uccidendo 430 persone.

Anak Krakatoa significa “Figlio del Krakatoa”, e ricorda la sua “nascita” o derivazione dal Krakatoa, la cui monumentale eruzione del 1883 ha innescato un periodo di raffreddamento globale.