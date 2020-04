Walter Ricciardi, l’esperto del Governo e dell’OMS che in piena pandemia twitta un video con violenze su Trump

La pandemia di Coronavirus rischia di scatenare un pesante incidente diplomatico tra l’Italia e gli USA: infatti Walter Ricciardi, rappresentante italiano nell’OMS e incaricato dal Governo come consulente tecnico-scientifico per l’emergenza, mentre dilaga l’epidemia non ha altro di meglio da fare che pubblicare un tweet, scrivendo “beloved”, in cui retwittava un video pubblicato da Michael Morre in cui il noto regista invitava a prendere a cazzotti un pupazzo di Trump.

Si è scatenato il caos: Ricciardi è stato costretto a mezzo passo indietro, e un’ora fa ha provato a rettificare: “Questo retweet è sbagliato. Il senso era “guardate quanto è amato” (beloved). Ma nessun messaggio equivoco può essere dato su gesti violenti anche se verso un pupazzo. Procedo a cancellarlo”.

Ma Ricciardi resta al suo posto, consulente del Governo e membro dell’OMS per l’Italia. Mentre Trump ha già inviato tonnellate di respiratori, mascherine e altri strumenti medici. “Pochi giorni fa Trump aveva scritto che “la Repubblica Italiana, uno degli alleati più stretti e di vecchia data, è stato devastato dalla pandemia di Covid-19, che ha già portato via più di 18 mila vite, portando la maggior parte del sistema sanitario a un passo dal collasso, e minaccia di spingere l’economia italiana in una profonda recessione“.

Il governo italiano, continua Trump nel documento, ha “chiesto l’aiuto degli Stati Uniti. Sebbene la prima e più importante responsabilità del governo degli Stati Uniti sia nei riguardi del popolo americano, andremo in aiuto dell’Italia per sconfiggere l’epidemia di Covid-19e mitigare l’impatto della crisi, mostrando allo stesso tempo la leadership degli Usa davanti alle campagne di disinformazione cinese e russe, riducendo il rischio di una nuova infezione dall’Europa verso gli Stati Uniti“.

Il presidente promette poi di “rispondere all’urgente bisogno dell’Italia per equipaggiamento medico e forniture per rispondere all’epidemia“. Trump incarica il segretario alla Difesa di “identificare le forniture in eccesso che potranno essere trasferite al segretario di Stato” e consegnate all’Italia. “Gli Stati Uniti, sfruttando la rete che vede 30 mila dipendenti delle forze armate americane di stanza in Italia, offriranno agli ospedali servizi di telemedicina, ospedali da campo, cibo e forniture e assistenza tecnica“.

Evidentemente a Ricciardi non sono piaciute le posizioni del Presidente americano sull’OMS, che però si stanno rivelando di giorno in giorno sempre più motivate e condivisibili.