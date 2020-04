A Wuhan la vita ricomincia dopo il Coronavirus: la gente esce in strada e piange le vittime del Covid-19 [GALLERY]

E’ stato un incubo durato mesi, ma finalmente a Wuhan la gente sta iniziando di nuovo a riprendere in mano la propria vita, interrotta improvvisamente dal Coronavirus e dall’epidemia di Covid-19 che ne è conseguita. Le prima immagini dei cinesi che escono in strada e riprendono a vivere stanno ridando fiducia a speranza al mondo intero, nonostante la tristezza, la malinconia. La gente piange le vittime del Covid-19 a Wuhan in quello che è stato ribattezzato il “giorno della tomba“. E’ triste, ma è bello rivedere le prime persone, soprattutto bambini, in un parco giochi.