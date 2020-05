Oggi un Abbraccio per Potenza, Catanzaro e Napoli: passaggio mozzafiato delle Frecce Tricolori [FOTO]

E’ passato anche per Potenza, Catanzaro e Napoli il giro d’Italia delle Frecce Tricolori che, in occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, sta sorvolando dallo scorso 25 maggio tutti i capoluoghi di regione.

Questa mattina la Pattuglia Acrobatica Nazionale è passata anche su Catanzaro: gli aerei hanno sorvolato il centro della città lasciando la caratteristica striscia tricolore e proseguendo poi verso nord.

Il passaggio della PAN era stato annunciato per le 10:30 ma è avvenuto due ore prima del previsto.

La Pattuglia ha sorvolato nel pomeriggio il centro storico di Potenza, intorno alle ore 14, con la scia tricolore visibile da quasi tutta la città. Nonostante l’anticipo del passaggio anche in questo caso, molte persone hanno assistito per strada allo spettacolo, senza assembramenti.

Abbraccio Tricolore anche per Napoli: gli aerei hanno portato il tricolore sui cieli del capoluogo partenopeo alle 14:30 effettuando due giri sulla città. I fumi tricolori erano visibili da moltissimi punti della città.

Dopo il sorvolo su Napoli, oggi appuntamento anche a Campobasso.

A partire dal 25 maggio, la Pattuglia Acrobatica Nazionale sta effettuando una serie di sorvoli, toccando tutte le regioni italiane e abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa.

“Abbraccio Tricolore” è il nome di questa speciale iniziativa dell’Aeronautica Militare, che si unisce ai tanti contributi delle Forze Armate in un momento in cui l’Italia è desiderosa di uscire da un periodo di crisi, nel rispetto delle regole, con responsabilità e attenzione.