Accoltella i colleghi e poi dà fuoco agli uffici del porto con una tanica di benzina: fermato 58enne

Questa mattina un uomo ha accoltellato due persone all’interno del porto di Finale Ligure, e poi ha dato fuoco ad un edificio. Il 58enne, dipendente di Finale Ambiente, multiservizi del Comune, avrebbe ricevuto un richiamo disciplinare: si è quindi presentato negli uffici con una tanica di benzina e con un coltello, ed ha sequestrato 4 persone.

Due le persone ferite dall’uomo, poi fermato dai carabinieri.

Quando le 4 persone che si trovavano nell’edificio, 3 colleghi del marinaio e un esterno, si sono barricate in una stanza, l’uomo ha sfondato la porta con l’accetta.

Una volta dentro ha accoltellato due persone: una è stata colpita al fianco, l’altra è riuscita a parare il colpo con la mano.

L’uomo ha dato fuoco alla palazzina con gli uffici di Finale Ambiente, all’interno del porto, usando la benzina.

Tre le persone ricoverate in ospedale: oltre ai due accoltellati anche uno rimasto intossicato dal fumo.

I militari dell’Arma di Finale Ligure hanno bloccato subito l’aggressore: usando l’estintore, sono riusciti a cospargere il suo corpo con il liquido per metterlo al sicuro. Dopo che i vigili del fuoco hanno rimosso le grate, l’uomo è stato portato fuori.