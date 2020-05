Acqua alta, successo per il test del Mose: alzate 37 paratoie a Chioggia-Malamocco [FOTO e VIDEO]

Il Mose è un sistema di paratoie che ha lo scopo di proteggere la Laguna di Venezia dagli eventi di acqua alta. Oggi è stato compiuto un doppio test di sollevamento delle schiere di paratoie. Tanta la gente accorsa per assistere al test dalla spiaggia e dalla diga degli Alberoni. Il test, l’ultimo prima della prova generale del 30 giugno, è stato portato a termine con successo. L’innalzamento delle dighe in laguna è iniziato poco dopo le 13 e si è concluso alle 15. Un collaudo svolto con buone condizioni meteo e mare calmo. Nella gallery scorrevole in alto e nel video seguente, le immagini del test.