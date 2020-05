Aereo parte dalla Germania per arrivare in Italia ma l’aeroporto è chiuso: non è una barzelletta, è successo oggi

Un Airbus A320-200 della Eurowings, partito questa mattina da Düsseldorf alle 6.20 con pochi passeggeri a bordo e diretto a Olbia, ha dovuto fare marcia indietro una volta arrivato sui cieli della Sardegna a causa della prolungata chiusura dell’aeroporto della Gallura. La Geasar, società di gestione dello scalo, ha reso noto che erano state messe in atto tutte le comunicazioni previste in caso di inattività dello scalo, in particolare il cosiddetto “Notam Notice to airmen“, ovvero l’avviso utilizzato dai piloti per le informazioni su un determinato aeroporto.

Sembra quasi una barzelletta, effettivamente, ma è quanto accaduto oggi. Lo scalo principe della Costa Smeralda è ancora chiuso a causa del coronavirus. Fortunatamente l’aereo aveva abbastanza carburante e il comandate ha deciso di tornare a Düsseldorf. Ciò che non è chiaro è cosa non abbia funzionato, data la comunicazione fatta dalla Geasar. I piloti si sono accorti che lo scalo di Olbia era chiuso dopo circa un’ora e mezza di volo, ovvero quando hanno iniziato l’atterraggio verso l’aeroporto sardo. Verso le 8 del mattino, dunque, il velivolo ha preso a volare intorno all’aeroporto, in attesa di un ok all’atterraggio che non mai arrivato.

A causa dell’emergenza Coronavirus il Ministero dei Trasporti e la Regione Sardegna non hanno ancora dato il via libera all’apertura dei voli commerciali, per i quali è prevista la regolare ripresa a partire dal 3 giugno e addirittura dal 25 per quelli internazionali.