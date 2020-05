Fase 2: Air France riprende i voli con l’Italia dal 1° Giugno

A partire dal 1° Giugno il Gruppo Air France-Klm riprenderà i collegamenti con Roma, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Bari.

Entro la fine del mese saranno operativi 78 voli settimanali di Air France e Klm.

“Ritornare a volare nel Bel Paese è per noi motivo di grande orgoglio e conferma l’importanza del mercato italiano per il Gruppo Air France-Klm. Nelle ultime settimane abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie per volare in sicurezza e siamo ora pronti a ripartire, già dal mese di giugno e in vista dell’imminente stagione turistica, con più del 15% dei nostri voli da e per l’Italia“, ha spiegato Stefan Vanovermeir, Direttore Generale Air France-Klm East Mediterranean.