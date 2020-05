Una donna di 55 anni, che era impiegata civile in Questura, è morta oggi ad Alessandria precipitando dal balcone di casa al settimo piano di un palazzo in via Caselli. Il corpo è finito su un’utilitaria parcheggiata in strada e poi sull’asfalto. Sul posto personale sanitario del 118, carabinieri e polizia. Accertamenti ancora in corso, ma non sembrerebbero esserci elementi per ritenerla una morte causata da intervento di altri; prevalente sarebbe l’ipotesi del suicidio.