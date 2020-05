Una sana alimentazione contro il Coronavirus: l’arma “segreta” sono polifenoli e Omega 3

Una sana alimentazione, si sa, è un’arma fondamentale per prevenire molte malattie, ad esempio quelle cardiovascolari.

In questo particolare momento, che in Italia comporta il passaggio molto delicato dal lockdown alla Fase 2, arriva un’ipotesi di alcuni esperti, secondo cui un aiuto per prevenire l’infezione da Coronavirus potrebbe arrivare da particolari alimenti.

E’ stata pubblicata sulla rivista scientifica International Journal of Molecular Science (primo autore il professore Giovanni Messina) una ricerca condotta da team guidati da Giuseppe Cibelli dell’Università di Foggia e da Marcellino Monda dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”: è emerso che polifenoli e omega 3, molto importanti per una dieta salutare potrebbero, secondo i ricercatori, modificare la fisiopatologia dell’infezione da Covid-19.

Il punto di partenza è “un concetto ampiamente dimostrato secondo cui una dieta ricca di antiossidanti è capace di prevenire molte malattie, tra cui quelle cardiovascolari, ma anche neoplastiche,” spiega il professore Monda, direttore di Dietetica e Medicina dello sport della “Vanvitelli”. “Partendo da questo dato acclarato abbiamo lavorato sull’ipotesi che un dieta ricca di omega 3 e polifenoli possa rimodulare la risposta infiammatoria e immunitaria“.

Via libera dunque al pesce azzurro, al salmone, ricchi di omega 3, e all’olio extravergine d’oliva, ricco di polifenoli e antiossidanti.

L’ipotesi è che alcuni meccanismi, che rivestono un ruolo chiave nella risposta immunitaria e infiammatoria, possano essere influenzati da nutrienti e in particolare dagli acidi grassi omega-3, presenti nel pesce azzurro, e dai polifenoli dei quali è ricco l’olio extravergine d’oliva. “L’ipotesi progettuale è relativa a questi due alimenti ma può essere estesa anche ad altri alimenti, a cominciare dai pomodori,” prosegue l’esperto. “Parliamo di un caposaldo del benessere che è una sana alimentazione, indispensabile per stare bene. Una alimentazione equilibrata, che non segua le mode del momento“.