Allerta bombole del gas: richiamati dei regolatori di pressione [INFO e DETTAGLI]

Richiamati dei regolatori di pressione tedeschi per bombola del gas. Si tratta, nello specifico, dei regolatori di pressione per bombola del gas CFH 50 mbar: dal richiamo emerge che sono stati forniti per errore modelli tedeschi non compatibili, pertanto sussiste il pericolo di incendio.

L’articolo in questione è un regolatore di pressione CFH 50 mbar, numero 6117.065.

Per quanto riguarda la misura, il consiglio è quello di controllare gli articoli acquistati dopo il 2 marzo 2020. Non collegare al grill i regolatori tedeschi non conformi e riportarli nel punto vendita.

I clienti che hanno acquistato un regolatore di pressione per bombola del gas da Do it + Garden dopo il 2 marzo 2020 sono pregati di controllare se il loro articolo è conforme alla norma tedesca.