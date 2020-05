Allerta listeria nel formaggio svizzero: scatta il ritiro [MARCA e DETTAGLI]

Allerta listeria nel formaggio: l’allarme giunge dal confine ed è dunque un rischio anche per i consumatori italiani e per quelli svizzeri. Dopo un’ispezione interna nell’azienda Käserei Vogel AG di Steinerberg (SZ) sono state trovate listerie nei prodotti. Come spiega l‘Ufficio federale per la sicurezza alimentare (USAV) il consumo dei formaggi di questo stabilimento può rappresentare un pericolo per la salute

L’azienda (numero CH-5707) ha informato i propri clienti, il laboratorio dei cantoni della Svizzera centrale e ha disposto il ritiro dei prodotti dalla vendita. Coinvolti i supermercati Coop di tutta la Svizzera dove anche i seguenti prodotti erano in vendita: Wildspitz, Formaggio di cervo, Formaggio Steinerberger 1/4 di grasso, Racchetta Coop Naturaplan con latte di pecora biologico, Crema di formaggio biologico all’aglio Coop Naturaplan, Crema di formaggio biologico al pepe Coop Naturaplan, Formaggio di capra biologico Coop Naturaplan, Formaggio di pecora biologico Coop Naturaplan, Formaggio di montagna Urschwyzer e Urschwyzer mezzo grasso.

Il rischio potrebbe esserci dunque anche in Italia.

L’infezione da listeria è spesso lieve o asintomatica nelle persone immunocompetenti, tuttavia potrebbe essere molto pericolosa persino letale per quelle immunodepresse. In gravidanza la listeriosi può provocare un aborto spontaneo oppure una setticemia o una meningite neonatale.