Allerta Meteo, attenzione al Sabato sera/notte: violenti temporali colpiranno il Nord

Allerta Meteo – Questo penultimo fine settimana di maggio si è aperto all’insegna del bel tempo e del sole splendente su gran parte del paese, in particolare sulle aree centro-meridionali. in gran parte buono e ampiamente soleggiato anche al nord qui, tuttavia, sono presenti un po’ più di regolari sparse, in prevalenza medio-alte e innocue, localmente più compatte e associate a qualche breve piovasco, essenzialmente sul Friuli e su qualche costa della Venezia Giulia. Per il corso della mattinata non sono attese grosse variazioni, per il pomeriggio e soprattutto la sera, invece, si profila un progressivo peggioramento del tempo su molte aree delle regioni settentrionali. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione.

Per la giornata odierna, sabato 23 maggio, dopo una mattinata all’insegna del tempo asciutto e ampiamente soleggiato primaverile ovunque, salvo qualche minimo fastidio nuvoloso al Nord e occasionali piovaschi al Nordest, è atteso un progressivo peggioramento del tempo nelle ore pomeridiane e poi ancora più esteso in serata su diverse regioni del Nord. Le nubi più compatte dapprima inizieranno a interessare i settori Alpini e alte pianure in genere apportando rovesci e temporali nelle ore pomeridiane e verso le prime serali localmente anche di forte intensità su Varesotto, Verbano, Nord Novarese, Nord Vercellese, Comasco, Lecchese, Sondriese e su Alpi centro orientali in genere.

Qualche temporale anche verso le medie e alte pianure lombarde, ancora asciutto altrove al Nord. In serata e fino alla prima nottata, i rovesci in tempo reale si estenderanno abbiamo parte della Lombardia centro meridionale anche qui localmente forti tra Milanese, Lodi, Cremona, Sud Bresciano, Sud Bergamasco, diffusi anche su Pavese. Locali temporali forti verso Piacentino, qualcuno più irregolare su Parmense, Reggio Emilia. Sempre in seconda serata e verso primia nottata, Volti rovesci e temporali spesso forte anche il 31 centro orientale sudor Veneto, area documenti tutte fino al Friuli e qualche rovescio o temporale sparso anche se centro-nord Veneto e centro nord Friuli Venezia Giulia. Rovesci sparsi si spingeranno sino alle porte di genova sulla Liguria centrale e irregolari e più deboli sul resto del Piemonte. Fino alla mezzanotte aumento di nubi anche se il vino Marche Appennino centrale ma mediamente asciutto.

Nella notte su domenica, rovesci e temporali ancora sul Centro Nord Veneto e soprattutto sul Friuli Venezia Giulia, qui localmente forti sulla parte meridionale e orientale, alto Adriatico, Triestino, scarsi fenomeni altrove al Nord, salvo verso il mattino di domenica qualcuno su Sudovest piemonte, Cuneese, su Nord Novarese e qualcuno anche verso il Nord Appennino, tra Nord/Nordest Toscana, Sud Romagna e Nord Marche. all’indomani di domenica 24, ancora rovesci e locali temporali Fiume Veneto centro occidentale, localmente sull’Emilia Romagna, sul Fiorentino, Aretino e, più forti sulle Marche, specie Anconetano, sul Nord Appennino, tra i settori interni di Toscana, Umbria, Marche e poi su Abruzzo, anche verso il Molise e aree interne laziali, qualcuno verso Nord Campania e Nord Puglia. Qualche temporale più intenso anche sul Foggiano meridionale e su Nord Lucania in serata. Insomma, domenica maggiore fastidi instabili anche verso il Centro e verso il medio-basso Adriatico. Sul resto del territorio, in prevalenza tempo asciutto e ampiamente soleggiato per tutto il fine settimana, con clima caldo primaverile e valori termici anche sopra la norma: le massime per oggi sono attese i aumenot ovunque, con valori medi sui+25/+30°C in pianura, ma anche picchi locali sui +31/+32°C; per domani, temperature previste in calo al Nord e sul medio-alto Adriatico, stazionarie o in ulteriore aumento su Sardegna, Sicilia e al Sud, fino a +32/+33°C localmente.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: