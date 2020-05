Allerta Meteo, ciclone al Sud: forti piogge e temporali tra oggi e domani [DETTAGLI]

Allerta Meteo – Un minimo depressionario va approfondendosi sull’Italia, con fulcro principale a largo della Campania, sul medio- basso Tirreno. Da questa posizione convoglia correnti orientali instabili sul Cento Nord Appennino, da Nord/Nordovest sulle isole maggiori, da Sud/Sudovest sulle regioni meridionali. Via via la bassa pressione evolverà verso Sudest, portandosi nel pomeriggio-sera sulle aree meridionali e poi entro domattina sullo Ionio. I fronti principali sono attivi già da queste ore mattutine da Est sul medio alto Adriatico e sul Centro Nord Appennino, ma a breve inizieranno ad attivarsi anche fronti meridionali che andranno a interessare in giornata un po’ tutte le regioni del Sud. Poi, via via, le correnti settentrionali, man mano che il vortice evolverà verso lo Ionio, prenderanno il sopravvento apportando temperature più fresche ovunque e ulteriore instabilità, specie sul medio e basso Adriatico e al Sud, qui fino a buon parte di domani. Ma ecco più in dettaglio l’evoluzione fino alla mezzanotte tra giovedì 21 e venerdì 22 maggio.

Per oggi, mercoledì 20, al mattino rovesci e temporali sulla Romagna centro Orientale, sulle Marche, Umbria, Sud Toscana, per fronti provenienti da Est; via via nubi e piogge in intensificazione sulla Campania, qui per fronti occidentali, anche con rovesci e temporali in tarda mattinata su Coste e settori a Ovest, Salernitano. In tarda mattinata e verso le ore centrali, nuvolosità più estesa anche sul Lazio, Molise, Abruzzo, con rovesci sparsi in forma irregolare e anche su Sardegna e Sicilia. Addensamenti e rovesci più localizzati su Calabria, specie settentrionale, Crotonese e localmente su Puglia. Meglio al Nord con più schiarite soleggiate, salvo qualche addensamento su Prealpi e pianure centro orientali. Al pomeriggio, più sensibile peggioramento del tempo al Sud, con rovesci e temporali diffusi e spesso anche forti, con rischio grandinate tra alcune aree campane, lucane e pugliesi, nello specifico tra Avellinese, localmente Salernitano, Nord Potentino e Materano, Murge pugliesi e aree interne pugliesi in genere.

Rovesci e temporali ancora moderati o forti su Marche, Abruzzo, qui specie su Chietino, Teramano e altri diffusi su Calabria tirrenica e meridionale, su Sardegna, specie interna, e su Centro Nord Sicilia. Rovesci localizzati su Alpi e Prealpi centro orientali, specie tra Sud Trentino, Ovest e Nord Veneto, meglio altrove al Nord, alto Tirreno e resto di Alpi e Prealpi. In serata e nella notte, temporali forti ancora su Abruzzo, Avellinese, Potentino, ma Lucania in genere, Puglia centrale, altri diffusi e spesso forti sul basso Tirreno in mare, verso le aree tirreniche calabresi centro meridionali, Eolie e su Nord Sicilia, anche su queste aree, tra Reggino e Messinese, forti nella notte. Buono sul resto del paese.

Per domani, giovedì 21, l’instabilità sarà circoscritta alle aree meridionali, tra Calabria, Sicilia, Puglia, localmente Lucania, con rovesci e temporali ancora diffusi e spesso forti, migliora sul resto del Sud con più sole e buono naturalmente al Centro Nord, salvo qualche fastidio sui rilievi settentrionali, ma debole e localizzato. Nella carta di sintesi precipitazioni, abbiamo evidenziato le aree con più fenomeni e su quelle più in scuro i fenomeni più forti, essenzialmente su Abruzzo e , ancora più, su Avellinese orientale, Lucania, aree interne pugliesi, sul basso Tirreno in mare e tra Messinese e Reggino, qui soprattutto tra la sera-notte e domani. Possibili accumuli su questi settori sui 20/30/40 mm diffusi, ma anche fino a 50/60 localmente e fenomeni anche a carattere di nubifragio, localmente, con rischio di locali dissesti idro-geologici. Temperature in generale calo al Centro Sud, più apprezzabile dalla sera e nel corso di domani. Venti in rinforzo, tutti dai quadranti settentrionali, in particolare sui bacini centro meridionali e al Centro Sud in genere.

