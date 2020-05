Allerta Meteo, forti piogge e temporali al Sud anche Giovedì mentre al Centro/Nord torna a splendere il sole

Allerta Meteo – Prossime ore serali e notturne, ancora all’insegna di una accesa instabilità, soprattutto su diverse aree meridionali, ma ancora sparsa sul medio Adriatico, tra centro Sud Marche e Centro Nord Abruzzo. Il minimo barico sta evolvendo verso lo Ionio, con correnti instabili settentrionali e maggiori vorticità positive verso il medio-basso Adriatico e le aree peninsulari meridionali, poi via via anche sul Nord Sicilia. Le regioni del medio alto Tirreno, il Nord Appennino e le aree settentrionali, rimarranno al margine dell’azione instabile, con tempo mediamente buono, salvo qualche occasionale addensamento tra Veneto e Romagna con qualche rovescio localizzato. Via via, nel corso di domani, giovedì, il minimo si allontanerà verso al Grecia e l’instabilità cesserà sul medio Adriatico e sulle aree appenniniche centrali, anche su Campania e Nord Puglia, rimarranno ancora fenomeni sul resto del Sud. Ma vediamo l’evoluzione più in dettaglio per le prossime 24 ore.

Nella prossime ore serali e nella notte, come visibile dal dettaglio a sinistra nell’immagine fenomeni, insisteranno nubi diffuse sul medio-basso Adriatico, sul Centro Sud Appennino e sul Sud peninsulare, con precipitazioni moderate tra Marche e Abruzzo e altre tra aree interne pugliesi, Lucania e Est Avellinese, qui localmente ancora forti. Altrove, su questi settori, fenomeni deboli e irregolari, anche su Sicilia e occasionalmente su Sardegna. Tempo in prevalenza asciutto e con ampie schiarite sul resto del paese, salvo qualche fastidio occasionale su Centro Est Prealpi. Per la giornata di domani, dettaglio a destra, insisteranno nubi e piogge o anche locali temporali tra Centro Sud Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia, più intensi tra Salento, Tarantino, Centro Sud Lucania, Nord Calabria, Reggino e Messinese. Altrove, fenomeni irregolari, in miglioramento su Campania e Nord Puglia. Ampie schiarite soleggiate al Centro Nord. Calo termico sul medio-basso Adriatico e al Sud e intensificazione dei venti settentrionali ovunque al Centro Sud, anche forti sul medio e basso Adriatico, in Appennino , sul Mare di Sardegna e sul Canale e Mare di Sicilia.

