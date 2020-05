Allerta Meteo: intenso peggioramento nella sera-notte, “attacco” temporalesco su molte regioni

Allerta Meteo – Mattinata ancora abbastanza tranquilla, salvo un aumento di nubi medio-alte sulle aree di Nordest, tra il Trentino Alto Adige, il Veneto, il Friuli VG e localmente l’Emilia Romagna, l’alto Adriatico, ma senza fenomeni degni di nota, per il momento, o solo qualcuno debole su alto Friuli e su area Dolomiti, più tardi. Da segnalare un po’ di nubi irregolari anche sul basso Adriatico e al Sud, ma anche qui mediamente innocue. Via via addensamenti più intensi, nelle ore pomeridiane, sono attesi su Alpi e Prealpi centro orientali, soprattutto su Prealpi lombarde orientali, venete, area Dolomiti, Alpi e Prealpi carniche, con associati rovesci più intensi e anche qualche temporale; rovesci e locali temporali in sviluppo anche su Alpi marittime, localmente su quelle Cozie e fino alle Alpi Pennine, tra Piemonte e Valle d’Aosta, ma qui in forma più debole e irregolare.

Qualche rovescio anche sui rilievi emiliani e toscani settentrionali. In prevalenza tempo asciutto e ampiamente soleggiato altrove, salvo locali addensamenti e qualche breve rovescio occasionale sui rilievi calabresi, segnatamente della Sila, rari sul Pollino. Attenzione, però, in serata e poi nella notte, perchè un minimo secondario in seno alla circolazione instabile settentrionale si scaverà al Nordest, tra l’Est Lombardia, il Nord della Romagna e il Centro Sud Veneto, comportando un peggioramento più deciso del tempo all’insegna di rovesci e temporali più diffusi e anche forti, localmente.

In particolare, sulle aree evidenziate in blu più scuro sulla mappa fenomeni, ossia ancora un volta tra Prealpi lombarde orientali, venete, area Dolomiti e Prealpi carniche, poi un po’ più a Sud, specie in nottata, tra il basso Veneto e la Romagna, è attesa una accesa instabilità, con cumulonembi a elevato sviluppo verticale e fenomeni spesso forti, non escluso qualcuno anche a carattere di nubifragio con colpi di vento e rischio di possibili allagamenti lampo. Rovesci e temporali più irregolari e un po’ meno intensi, ma comunque di buona consistenza, interesseranno anche i settori settentrionali e interni della Toscana, fino al Nord Marche, Nord Umbria e le aree occidentali del Piemonte. Rari addensamenti, ma associati a scarsi fenomeni o deboli irregolari, saranno possibili ancora su Nord Calabria, Cosentino, tempo mediamente asciutto sul resto del paese, ma con tendenza a più esteso peggioramento al Centro Nord nel corso della giornata di domani, venerdì 29 maggio. Maggiori approfondimenti sul tempo verso il fine settimana, nelle nostre rubriche sul medio periodo.

