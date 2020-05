Allerta Meteo, Italia sugli scudi: inizia la storica ondata di caldo al Sud, forte maltempo al Nord

Aumenta il caldo in tutt’Italia, con temperature che lievitano di giorni in giorno verso valori tipicamente estivi. In Sicilia di fatto è già estate, ma anche nel resto del Sud e su gran parte della pianura Padana abbiamo raggiunto temperature elevatissime per il periodo. Tra le massime di oggi, infatti, spiccano +34°C a Caltagirone, +33°C a Paternò, +31°C a Caltanissetta, Modica, Bronte, Aidone, Lentini e Oppido Mamertina, +30°C a Noto, Mussomeli, Aragona e Castelvetrano, +29°C a Siracusa, Manfredonia, Oristano e Corleone, +28°C a Bari, Catania, Sassari, Brindisi, Gela, Mazara del Vallo, Calatafimi, Bisceglie, Soverato e Gioiosa Jonica, +27°C a Palermo, Reggio Calabria, Taranto, Lecce, Crotone, Foggia, Fasano, Trapani e Olbia, +26°C a Pescara, Ancona, Cosenza, Ferrara, Mantova e Rimini, +25°C a Bologna, Padova, Parma, Trento, Ravenna, Rovereto, Latina, Treviso, Forlì, Tropea e Termoli, +24°C a Roma, Verona, Messina, Grosseto, Matera.

Ma attenzione a domani, Mercoledì 13 Maggio: inizierà sin dalle prime ore del mattino l’attesa ondata di caldo proveniente dal cuore del Sahara che promette di stravolgere tutti i record di caldo del periodo nelle Regioni del Sud Italia, con picchi di oltre +40°C in Calabria e Sicilia tra Giovedì 14 e Venerdì 15, che saranno i giorni con le temperature più elevate. Ma poi continuerà a fare molto caldo anche nel weekend, mentre al Nord Italia imperverserà il maltempo con piogge e temporali praticamente ogni giorno, per tutta la settimana. Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: