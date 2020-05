Allerta Meteo Liguria: criticità gialla per temporali da stasera

Il centro meteo idrologico di Protezione civile della Liguria ha emanato un’allerta gialla per temporali dalle 20 di stasera in tutto il territorio regionale. Nel ponente della Liguria l’allerta cesserà alle 8 di domani mattina, nel centro e nel levante alle 14 di domani. In Liguria dal pomeriggio di oggi è previsto l’arrivo di una perturbazione da ovest che provocherà un nuovo rapido e marcato peggioramento delle condizioni meteo con piogge diffuse, rovesci e temporali, localmente anche forti.

Le condizioni di instabilità permarranno per tutta la notte, mentre domani mattina è atteso un graduale miglioramento a partire dal ponente della regione. Sul centro e sul levante, invece, fino alle ore centrali della giornata saranno ancora possibili rovesci anche forti.