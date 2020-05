Allerta Meteo Liguria, prolungato il codice giallo per temporali: già 128mm di pioggia nell’Imperiese

Il centro meteo idrologico di Protezione civile della Liguria ha prolungato l’allerta meteo gialla per piogge diffuse e temporali emanata ieri. Per il ponente e l’entroterra di centro ponente l’allerta gialla resterà in vigore fino alle 18, per il centro e l’entroterra di centro levante fino alle 24 e per il levante fino alle 3 di domani. Al momento le precipitazioni più significative, generalmente moderate ma localmente forti, si sono registrate in provincia di Imperia, con cumulate di 128 millimetri a Passo Ghimbegna, 125mm a Triora e 114mm a Poggio Fearza.