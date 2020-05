Allerta Meteo: violento ciclone sul Tirreno, forte maltempo fino a Giovedì con forti temporali e grandinate [MAPPE]

Allerta Meteo – Una nuova ondata di maltempo sta colpendo l’Italia, con forti piogge e temporali alimentate da un ciclone Mediterraneo posizionato nel mar Tirreno. Oggi pomeriggio forti temporali colpiranno la Sardegna e la Sicilia occidentale, dando inizio alla fase di maltempo anche al Sud, ma i fenomeni più estremi continueranno a colpire il Centro/Nord soprattutto in Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche.

Domani, Mercoledì 20 Maggio, il maltempo si concentrerà al Sud con forti temporali da Napoli (al mattino) e Roma (nel pomeriggio), ma anche in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con nubifragi localmente intensi e forti temporali accompagnati dalla grandine.

Le temperature crolleranno in poche ore di oltre 6-7°C rispetto a quelle di oggi, già nettamente più basse di ieri e dei giorni scorsi: il caldo estivo con i picchi di oltre +40°C che la scorsa settimana in Sicilia hanno stravolto tutti i record storici di caldo mensile, saranno subito un lontano ricordo ma sarà questa la normalità di un frangente stagionale ancora tipicamente autunnale.

Il maltempo continuerà al Sud anche dopodomani, Giovedì 21 Maggio, soprattutto sulla Calabria tirrenica, nello Stretto di Messina e Sicilia nord/orientale dove avremo ulteriori nubifragi con abbondanti precipitazioni. Ma dal pomeriggio/sera di Giovedì migliorerà anche nel meridione, e nel weekend tornerà l’Anticiclone. Stavolta quello più dolce, proveniente dalle Azzorre, per un fine settimana dal clima tipicamente Mediterraneo, mite e limpido. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: