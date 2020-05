Allerta Meteo, violenti temporali tra stasera e domani al Nord: grandine e bombe d’acqua in pianura Padana

Allerta Meteo – Mentre le attenzioni climatiche di queste ore sono focalizzate sul Sud Italia dove le temperature hanno raggiunto valori di caldo senza precedenti nella storia, con picchi di oltre +40°C in molte località della Sicilia tirrenica e della Calabria occidentale (non era mai successo prima nel mese di Maggio!), da stasera inizierà una forte ondata di maltempo al nord con forti temporali, bombe d’acqua e grandinate in modo particolare al Nord/Ovest, tra Piemonte e Lombardia, dove in serata si verificheranno fenomeni meteorologici estremi con nubifragi e forti colpi di vento.

Intanto fa caldo anche al Centro/Nord: la temperatura ha raggiunto i +30°C in alcune località di Lazio e Toscana, mentre in pianura Padana abbiamo valori diffusi di +24/+25°C con picchi di +26/+27°C tra Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e fondovalle trentino. Proprio questo caldo determinerà fenomeni molto violenti nelle prossime ore, quando si incuneerà in pianura Padana aria più umida e fresca proveniente dal Mediterraneo occidentale.

Domani, Venerdì 15 Maggio, piogge e temporali si estenderanno a Liguria, alta Toscana e Nord/Est, come possiamo osservare dalle mappe che pubblichiamo a corredo dell’articolo, le immagini con le previsioni delle precipitazioni del modello Moloch del CNR-ISAC. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: