Allerta Meteo, nel weekend il maltempo si sposta al Sud: forti temporali, ecco le zone più colpite

Allerta Meteo – L’instabilità legata al flusso fresco settentrionale, per di più associata a mini barici secondari in azione sull’Italia, si accanirà, per il corso della giornata odierna, soprattutto sulle nostre regioni centrali, Lazio, Abruzzo, Umbria, Molise, localmente su Marche, Campania e ancora localmente più a Nord, tra Polesine, Romagna, Emilia e Sudest Lombardia. Nel corso della notte e poi nel weekend, i minimi depressionari secondari in azione sulla penisola andranno trasferendosi verso Sud con l’instabilità che andrà concentrandosi sulle aree centro meridionali dove, di conseguenza, saranno più diffusi i rovesci e i temporali. Insisteranno ancora rovesci e temporali anche su parte del Nord, ma in forma più localizzata e comunque meno intensa. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione per il weekend.

Previsioni Meteo per sabato 30 maggio:

Un minimo alle quote medie agirà tra il Lazio, la Campania, il Molise e l’Abruzzo, accendendo l’instabilità sin dal mattino su gran parte del Centro Sud Italia e anche su parte del Nord, qui soprattutto al Nordest, in mattinata, e poi su Alpi e Prealpi in genere, Ovest e Nord Piemonte, meno su Alpi altoatesine. Al Centro, meno fenomeni su Toscana e su Centro Nord Sardegna, al Sud meno su Sud Calabria. Su tutti i restanti settori centro meridionali le piogge e i rovesci o anche temporali saranno più diffusi e localmente forti specie sul Centro Sud Lazio, sulla Puglia centrale, sul Salernitano, sull’Avellinese, tra Sud Marche e Abruzzo e sulla Sicilia, qui soprattutto al pomeriggio. Tempo in gran parte asciutto sulla Pianura padana centro occidentale, su Centro Est Piemonte e sulla Liguria. Temperature fresche, sotto le medie stagionali ovunque, mediamente tra +20 e +24°C, qualche punta verso i +26/+27°C.

Previsioni Meteo per domenica 31 maggio:

Minimo depressionario alle quote medie ancora attivo sulle regioni meridionali e accesa instabilità su gran parte del centro Sud. ma anche sul Nord Appennino, Liguria, Nord Toscana, rilievi emiliani. Su tutte queste aree saranno possibili rovesci e temporali irregolari in forma sparsa per gran parte del giorno, ma più estesi e anche localmente più forti al pomeriggio, specie su alta Toscana, Marche, tra Sud Abruzzo, Molise, sul Salernitano, in Campania, e più a Sud, Sulla Sicilia sudorientale. Fenomeni sparsi e più deboli su Prealpi lombarde-venete, su Sudovest Piemonte e su Est Sardegna. Meglio altrove al Nord e su Ovest Sicilia. Temperature senza grosse variazioni.

Maggiori dettagli sul tempo del weekend, nei nostri prossimi aggiornamenti.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: