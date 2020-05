Allerta Meteo, “raffica” di temporali al Centro/Nord: attenzione ai fenomeni estremi

Allerta Meteo – Dalle ore serali e ancora più notturne appena trascorse, i fronti temporaleschi indotti dalle correnti fresche e instabili settentrionali, si sono fatti via via più incisivi, in particolare su diverse aree del Nord Italia, tra Veneto, Centro Est Lombardia, Friuli Venezia Giulia, anche Ovest Piemonte e soprattutto su Emilia Romagna, arrecando fenomeni sotto forma di rovesci e, appunto, temporali spesso forti. Su diverse aree, sebbene localizzate, si sono avuti accumuli fino a 40/50 mm tra la serata di ieri e la notte, come tra il Veronese e il Bolognese. In queste ore mattutine, i fenomeni stanno insistendo, ancora, tra Sudest Lombardia, soprattutto Mantovano, ancora Sud Veronese, e poi sulla Romagna, parte dell’Emilia, spesso forti, anche se magari più localizzati. Altri rovesci e temporali su Marche settentrionali, Umbria, Sud Toscana, sul Golfo Ligure in mare, anche qui forti.

La tendenza, per le prossime ore e poi per il pomeriggio, è per una intensificazione dei fenomeni in particolare tra il Grossetano e il Lazio occidentale, Viterbese, provincia di Roma e sulla Capitale stessa, con fenomeni spesso forti su queste aree e rovesci e temporali di buona consistenza anche su Abruzzo, Sud Umbria, poi verso il Molise e fino al Nord ella Campania. Temporali e rovesci forti in serata tra Viterbese, Reatino, Sud Perugino, Abruzzo. Queste aree centrali saranno quelle, fino alla mezzanotte prossima, più esposte a un tempo spesso perturbato e a possibili fenomeni anche violenti, temporaneamente, con 40/50 mm di acqua in poche ore e rischio di qualche disseto, grandinate o allagamenti lampo. Rovesci ancora su alto Tirreno, basso Piemonte, Ovest Alpi, al pomeriggio, ma irregolari e via via più deboli, in progressivo miglioramento in giornata altrove al Nord e sulla Romagna. Fenomeni deboli e irregolari tra il resto della Campania, la Lucania, il Nord della Calabria e sul Nord della Sardegna, occasionali su Sud Puglia e Est Sicilia. Tempo più asciutto sul resto del Sud e delle isole maggiori. Le temperature continuano a essere sotto la media ovunque, con massime in prevalenza non oltre i 24/25°C lì dove più soleggiato, qualche punta oltre sulle isole, mentre mediamente i valori dovrebbero attestarsi in pianura tra 20 e 25°, decisamente più fresche sulle pianure del Nord. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: