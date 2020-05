Spettacolare alone solare incanta Peschiera del Garda: un fenomeno raro e affascinante

Un affascinante fenomeno ha catturato l’attenzione dei cittadini di Peschiera del Garda, in provincia di Verona: un’aureola di luce intorno al Sole. Il fenomeno che ha stupito gli osservatori veronesi (foto in alto) è detto alone solare. Si tratta di un fenomeno davvero spettacolare, causato dalla rifrazione della luce nei cristalli di ghiaccio presenti nell’atmosfera terrestre. I cristalli, presenti in un sottile strato di cirri, piegano la luce ad un angolo specifico come una lente. Poiché ogni cristallo ha una forma simile esagonale, la luce rifrange di 22 gradi, creando una perfetta forma circolare.

Si tratta di un particolare effetto ottico provocato dalle infiltrazioni di aria più umida nelle alte quote della troposfera che formano particelle di ghiaccio nell’atmosfera. Quando la luce solare passa attraverso lo strato di nubi alte e stratiformi, le particelle di ghiaccio agiscono come un prisma scomponendo la luce e formando proprio l’alone solare. Si tratta in realtà della luce riflessa e rifratta dai cristalli di ghiaccio e che in alcuni casi potrebbe dividersi nei colori di base tipici dell’arcobaleno a causa della dispersione ottica, in particolar modo in sfumature che vanno dal rosso al viola.

Queste nubi sono costituite da aghetti di ghiaccio che possono assumere forme ritorte o arricciate, a causa dell’azione dei fortissimi venti che spirano alle alte quote della troposfera. I vari tipi di alone sono dovuti alla particolare forma e all’orientamento dei cristalli di ghiaccio costituenti la nube.