Maxi assembramento con il sindaco ad Avellino, è bufera: “Guardate altrove, qui tengo io tutto sotto controllo” [VIDEO]

Nella tarda serata di ieri, centinaia di giovani affollavano l’isola pedonale nel pieno centro di Avellino, per un vero e proprio assembramento. Le immagini che trovate in fondo all’articolo hanno fatto il giro del web, suscitando aspre polemiche. Ad indignare ancora di più, la presenza del sindaco della città, Gianluca Festa, tanto le opposizioni in consiglio comunale ne richiedono le dimissioni.

Il sindaco, che aveva emanato un’ordinanza sulla movida meno restrittiva rispetto a quella del governatore della Campania, De Luca, per quanto riguarda gli orari di chiusura dei locali, dapprima avrebbe cercato di far rispettare il distanziamento, poi si sarebbe unito anche ai cori intonati dai giovani contro Salerno. In un post, Festa rivendica il suo operato: “C’e’ chi i giovani li demonizza senza ottenere risultati. Con loro sono a mio agio. Per questo ho deciso ieri sera di fare un sopralluogo per assicurarmi che la ripresa della movida avvenisse nel pieno rispetto delle regole. In un clima allegro e tranquillo, ho stimolato i giovani alla responsabilita‘ e a continuare ad osservare le regole. Mi sono trattenuto con loro con fare scherzoso e goliardico: sono profondamente convinto che il dialogo sia sempre la strada maestra, che per comunicare con i giovani occorrano empatia ed ascolto, mai contrapposizione e rigidità. A qualcuno dà fastidio che io sia a contatto con la mia gente? Qualcuno mi preferirebbe dietro a una scrivania a firmare norme restrittive? Io sono il sindaco degli avellinesi. E dove c’è la vita di Avellino ci sono io. Guardate altrove, qui ci sono io a tenere tutto sotto controllo”.