L’astronave Starship di SpaceX esplode durante i test: enorme palla di fuoco ingoia il velivolo [FOTO e VIDEO]

Sono ore di grande attesa per un evento storico nel mondo dell’esplorazione spaziale. Tra poche ore, la compagnia privata SpaceX tenterà di lanciare due astronauti della NASA a bordo di una sua capsula in direzione della Stazione Spaziale Internazionale. Mentre continuano i preparativi (tenendo d’occhio il meteo) per un lancio che segnerà una svolta epocale nel mondo dell’esplorazione spaziale, SpaceX sta portando avanti anche altri progetti.

La compagnia di Elon Musk, infatti, sta sviluppando anche un razzo e una astronave progettati per andare sulla luna e su Marte. Nelle scorse ore, un prototipo della sua Starship è esploso mentre era in corso un test di routine al motore al sito della compagnia in Texas. L’astronave ha scaricato una grande quantità di gas ed è stata avvolta da una terrificante palla di fuoco (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Ma quanto successo non è minimamente correlato allo storico lancio che dovrebbe avvenire questa sera. La NASA, che ha un contratto con SpaceX per lo sviluppo di Starship per il suo programma di ritorno sulla luna, non ha alcun problema nel proseguire con il lancio degli astronauti da Cape Canaveral. “È un programma di test. Fanno i test per questo”, ha detto Bob Jacobs, portavoce dell’agenzia americana.

Stasera, MeteoWeb seguirà la diretta del lancio di Crew Dragon da Cape Canaveral.