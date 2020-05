La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta in California: la Baia di San Francisco dallo spazio [FOTO]

“Nella parte superiore destra nell’immagine è visibile il delta dei fiumi Sacramento e San Joaquin – con l’acqua marrone, piena di sedimenti, che scorre verso il basso nella Baia di San Pablo. Qui, le acque scure si mescolano prima di confluire all’interno dell’area più ampia della baia, che è collegata all’Oceano Pacifico tramite lo stretto del Golden Gate. Sulla sinistra dell’immagine si può osservare un grande pennacchio di sedimenti che si muove verso ovest e nell’Oceano Pacifico.

Il ponte Golden Gate, lungo circa 2.7 km, sovrasta l’apertura della baia nell’Oceano Pacifico tra la Contea di Marin (Marin County) e la città di San Francisco – visibile all’estremità della penisola meridionale al centro dell’immagine. Le isole Treasure, Angel e Alcatraz si vedono sporgere dalle acque della baia, con molti ponti che collegano le sue coste ad est e ad ovest. Sono visibili anche numerose imbarcazioni.

I colori verde e giallo acceso in basso a destra nell’immagine indicano laghetti salati, e fanno parte della riserva naturale Don Edwards National Wildlife Refuge. Con un’area di circa 120 kmq, il rifugio offre un habitat di paludi salmastre, piane tidali e piscina primaverile per milioni di uccelli migratori e specie in via di estinzione.

Sentinel-2 è una missione a due satelliti per la copertura e la distribuzione dei dati necessari per il programma europeo Copernicus. Il frequente passaggio della missione su una stessa area e l’elevata risoluzione spaziale consentono di monitorare attentamente i cambiamenti degli specchi d’acqua.