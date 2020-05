Batte il Coronavirus a 126 anni: è la persona più anziana ad esserci riuscita [FOTO]

È turca la persona più anziana ad essere riuscita a sconfiggere il Coronavirus. La signora Ese Gelebek, residente nella provincia di Maras, nell’est del Paese, è guarita dalla malattia all’età di 126 anni, secondo quanto riportato dai media locali. La nonnina ha sconfitto il virus in 12 giorni, di cui i primi 7 di terapia intensiva, battendo il primato detenuto fino ad oggi da un’altra nonna, la spagnola Marya Branyas, di 113 anni.

In realtà, però, l’età della donna è da prendere con le pinze. La signora ha dichiarato di non conoscere la sua vera età, ma i documenti riportano la data di nascita dell’1 Luglio 1894 (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). La signora Ese ha avuto 13 figli e 83 nipoti.