Beppe Grillo a dicembre andava in giro in mascherina: “Vogliono igienizzare la società”. Cosa c’è dietro? [VIDEO]

Che ci faceva Beppe Grillo con la mascherina il 17 dicembre 2019? Lui disse ai giornalisti che glielo chiesero che serve “Per proteggermi da voi, mi proteggo un po’ dai vostri virus”. La solita ironia poco divertente del comico, fondatore del Movimento 5 stelle. Leggere oggi quelle sue dichiarazioni e vedere quelle immagini ispira sicuramente pensieri complottisti: e se già sapesse ciò che stava per accadere? Una forzatura nell’interpretare quell’episodio, forse. Quel che è certo è che negli ultimi mesi, ovvero da quando è scoppiata l’epidemia, il caro Grillo sembra quasi sparito dalla circolazione. Che fine ha fatto?

Il video che lo ritrae con la mascherina è diventato virale. L’ex comico era a Roma per incontrare i gruppi parlamentari del Movimento. Una delle frasi che pronunciò in quell’occasione fu: “Vogliono igienizzare la società”. Ovvio che rileggendo e riascoltando oggi quelle dichiarazioni viene da chiedersi a cosa si riferisse. “È un movimento igienico sanitario, vogliono un po’ di pulizia capisci? Non è sbagliato, non vogliono rifare la società, vogliono igienizzarla”, precisò Grillo.

Cosa sarebbe questo movimento “igienico sanitario” di cui Grillo parlò un mese e mezzo prima dell’inizio dell’emergenza Coronavirus? A quanto spiegato da lui stesso, pare si riferisse alle Sardine, o a un non ben specificato “Movimento Informa”, ma di che si tratta? Quel che è certo è che Grillo, come diceva, sembra ‘scomparso nel nulla’, proprio nel momento in cui il Movimento da lui fondato è al Governo e sta affrontando il più difficile banco di prova di fronte al quale poteva venirsi a trovare: una crisi sanitaria senza precedenti ‘moderni’ in Italia.