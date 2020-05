Bimba di 2 anni precipita dal balcone: volo di oltre 5 metri, è grave

Tragica notizia dalla provincia di Bergamo. Una bambina di 2 anni di origine africana è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo essere precipitata dal balcone dell’abitazione di famiglia al secondo piano di una palazzina in via Cardinal Massaia a Seriate. La bambina si sarebbe arrampicata, perdendo l’equilibrio e volando nel vuoto per circa cinque metri. Soccorsa dai medici del 118 è stata trasportata al nosocomio con l’elisoccorso in codice rosso. L’incidente, su cui stanno svolgendo accertamenti i carabinieri, è avvenuto intorno alle 12.30. Dai primissimi accertamenti sembra che la madre fosse in casa.