Bus in fiamme a Roma: chiusa la Galleria Giovanni XXIII, un intossicato trasportato al Gemelli

Bus in fiamme questa mattina, intorno alle 6, a Roma: a causa del fumo è stata chiusa, in entrambe le direzioni, la Galleria Giovanni XXIII.

Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia Locale di Roma Capitale per la gestione della viabilità.

l’autobus della linea 46 dell’Atac – senza passeggeri a bordo – ha preso fuoco un KM dopo l’uscita via Mario Fani direzione via Pineta Sacchetti-Trionfale. Illeso il conducente.

Un uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Gemelli perché, dopo aver abbandonato la sua auto nella galleria Giovanni XXIII invasa dal fumo, è uscito a piedi ed è rimasto intossicato.