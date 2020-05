Cade da finestra al sesto piano mentre fa le pulizie: morta 64enne a Roma

Tragico incidente questa mattina a Roma: una donna è precipitata da una finestra, dal sesto piano del suo appartamento, in via Libero Leonardi (Cinecittà).

Sul posto i carabinieri della stazione Cinecittà e i colleghi della Compagnia Casilina, così come i militari della settima sezione Nucleo Investigativo per i rilievi.

Sembra che la 64enne sia caduta mentre faceva le pulizie in casa.

Le indagini sono in corso.