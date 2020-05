Caldo e scirocco in Calabria, incendio a Tropea: case evacuate [FOTO LIVE]

Altra giornata di super caldo in Calabria, con forte vento di scirocco: a Tropea, dove ci sono +30,5°C, è divampato un incendio che ha richiesto l’immediato intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco. Diverse palazzine sono state evacuate e ci sono stati attimi di apprensione per un bombolone del gas nelle vicinanze delle fiamme, messo in sicurezza dai pompieri che adesso stanno intervenendo per domare il rogo.