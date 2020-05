India, ancora caldo record: a Churu 50°C

Non lascia tregua l’ondata di caldo che ha colpito il nord dell’India: nel distretto di Churu, in Rajasthan il termometro ha toccato oggi i 50°C. Secondo il Dipartimento Metereologico indiano l’area della capitale e gli stati confinanti dell’Haryana, di Chandigarh, oltre alle zone occidentali dell’Uttar Pradesh, e del Madhya Pradesh continueranno a boccheggiare ancora per vari giorni.

Le ondate di caldo che caratterizzano l’inizio delle estati indiane durano normalmente quattro giorni e solo in rari casi si protraggono per una settimana o, addirittura, una decina di giorni. La più lunga registrata recentemente è stata quella del 2015, che dal 18 al 31 maggio colpi’ vaste aree del West Bengala, oltre a Odisha, Andhra Pradesh, e Telangana.