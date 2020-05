Caldo senza precedenti, temperature sconvolgenti nella notte al Sud: +31°C a Barletta!!!

E’ una notte africana al Sud Italia: fa talmente caldo che in molte località l’indice di sofferenza è atroce. E’ molto raro avere temperature simili persino in piena estate: all’una di notte abbiamo addirittura +31°C a Barletta, +30°C a Falcone, +29°C a Patti e Brolo, +28°C a Foggia e Lipari, +27°C a Pescara, Sorrento, Capaccio, Altavilla Silentina, Manfredonia, Agrigento e Barcellona Pozzo di Gotto, +26°C a Cagnano Varano, Mercogliano, Ravello, Eboli e Battipaglia, +25°C a Salerno, Avellino, Campobasso e Positano, +24°C a Palermo, Termoli e Torre del Greco, +22°C a Napoli, +21°C a Caserta, Benevento, Jesi, Pesaro e Fano, +20°C a Roma, Latina e Guidonia.

Sono temperature folli, sconvolgenti per metà Maggio, senza alcun precedente nella storia in questo periodo dell’anno. Le temperature minime di Giovedì 14 Maggio si riveleranno le più alte di sempre a Maggio. E nel corso della giornata, anche le massime potranno lievitare su valori eccezionalmente elevati, ben oltre i +40°C soprattutto in Calabria e Sicilia, ma anche in alcune aree di Puglia e Basilicata. E’ alto l’allarme per gli incendi che già nelle scorse ore hanno colpito molte aree della Sicilia tirrenica, con fronti di fuoco alimentati dal forte vento di scirocco che rimarrà sostenuto anche nella giornata di Giovedì.