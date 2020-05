Meteo, il nowcasting di MeteoWeb: super caldo al Sud per una nuova fiammata africana, +40°C a Palermo [LIVE]

Non finisce di stupire l’atmosfera in questo maggio 2020! L’isolamento di una ara depressionaria sull’Ovest Mediterraneo, con anse cicloniche in affondo fino all’entroterra algerino, quindi in pieno deserto del Sahara, sta determinando l’afflusso veemente lungo l’ascendete secco depressionario di correnti torride dal lato Est del deserto, verso il mediterraneo centrale. Non si è di fronte a un classico, imponente anticiclone statico a cuore caldo nordafricano, ma a un flusso di correnti agenti tutto sommato in un contesto barico medio o anche medio basso, con 1010/1015 hpa al suolo sull’Italia, tuttavia correnti esasperatamente calde perchè mosse dalle anse depressionarie direttamente dal deserto e agenti nella scia secca del sistema instabile su Ovest bacino.

In queste ore, in particolare tra Calabria e Sicilia si stanno registrando termiche nuovamente record per maggio, con +40,1°C a Capaci, nel Palermitano, +39,7°C a Palermo città, +38,6°C a Carini, sempre nel Palermitano e picchi di +36/+37°C tra l’Aspromonte e la piana di Gioia Tauro in Calabria. Malgrado termiche infuocate a 1500 m, spesso sui +23/+24°C, altrove non si superano i 34/35°C al suolo, poichè i mari circostanti ancora non si riscaldano, presentano acque superficiali relativamente miti e mitigano anche le correnti che li sorvolano. La ragione per cui, invece, solo sul Palermitano si registrano queste punte eccezionali sui 40°C, sta nel vento di caduta dai monti, vento meridionale forte, spesso con raffiche sui 40/60/80 km/h, ma anche punte di 90/100 km/h, che soffia sul Palermitano e che, cadendo dai rilievi a Sud del capoluogo e dei comuni vicini, i rilievi del gruppo Billiemo, Monreale, Montagnalonga, schiaccia l’aria sottostante riscaldandola oltremodo e determinando gli eccessi termici registrati in queste ore.

Un altro rilievo va dato alle correnti umide che, sempre in queste ore stanno interessando la Sardegna, la Toscana, il Nord Appennino e l’alto Tirreno, con rovesci e temporali sparsi, ma fenomeni che diverranno via via più intensi e forti per le prossime ore, e poi di più nella sera e notte, su Liguria e soprattutto su Centro Sud Piemonte, tra Torinese e Cuneese, qui con temporali anche forti o localmente violenti. Temperature calde anche tra Lazio, Abruzzo e resto del Sud, con punte fino a 33/34/36°C localmente, più mite sul resto del paese e anche con più nubi irregolari, ma mediamente asciutto, poi piogge i estensione a quasi tutto il Nord in serata.