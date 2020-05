Caldo, tutti i record di oggi in Sicilia: eguagliata la temperatura massima nazionale di Maggio in Italia!

Come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi, Giovedì 14 Maggio è stata una giornata storica per la climatologia italiana. Il caldo del Sud, infatti, ha stravolto molti record storici mensili e ha addirittura eguagliato il record mensile nazionale delle stazioni meteorologiche italiane della rete WMO con i +39,4°C misurati dalla stazione meteorologica di Palermo Punta Raisi, che ha quindi eguagliato lo stesso valore del 22 maggio 2006 all’aeroporto di Pantelleria e del 23 maggio 2006 all’aeroporto di Trapani Birgi, oltre a battere il proprio record che era di +38,9°C e risaliva al 27 maggio 2008.

Palermo in centro ha superato i +40°C per la prima volta nella storia nel mese di Maggio. Nuovo record per maggio anche a Ustica, che oggi ha raggiunto +32,2°C e a Maggio non aveva mai superato i +32,0°C, raggiunti il 21 maggio 1983.

Come si può osservare dalle date, tutti i precedenti record si sono verificati nella terza decade del mese, a fine Maggio, nel periodo più vicino all’estate. Stavolta non solo abbiamo battuto i precedenti record, ma stiamo parlando di metà mese, un particolare che rende ancor più clamorosa questa anomalia.