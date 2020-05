Tirare forte il guinzaglio può rappresentare un pericolo per il cane

Amanti degli animali, attenzione: tirare forte il guinzaglio del cane può rappresentare un pericolo per il vostro cane. A far luce sulla questione gli scienziati della Nottingham Trent University che in un articolo pubblicato sulla rivista Veterinary Record hanno analizzato i dati sulla forza esercitata dal cane quando scatta improvvisamente durante le passeggiate.

“Se vedono uno scoiattolo o un altro obiettivo da inseguire i cani tendono a scattare velocemente, esercitando una forza fino a sei volte superiore rispetto a quella esercitata durante la camminata normale”, afferma Anne Carter della Nottingham Trent University. “Anche il guinzaglio più leggero esercita sul collo dell’animale una pressione doppia rispetto a quella che si percepisce con un laccio emostatico. La cosa migliore per i nostri amici a quattro zampe sarebbe addestrarli a camminare senza guinzaglio, o utilizzare delle imbracature adatte a prevenire soffocamento, problemi respiratori o danni al collo”, prosegue la ricercatrice.

Il suo team ha condotto test in laboratorio differenziando sette tipo di collari per cani reperibili nei negozi di animali, utilizzando un modello per effettuare i calcoli. “Nessuno di quelli che abbiamo analizzato si è dimostrato in grado di evitare il rischio di lesioni. Siamo rimasti sorpresi nello scoprire che in pratica qualunque tipo di collare per cane potrebbe causare danni quando l’animale tira”, commenta ancora Carter, aggiungendo che i collari sono importanti per visualizzare le targhette identificative, ma è necessario che i proprietari li utilizzino con consapevolezza, e ad ogni modo la scienziata suggerisce un addestramento che possa abituare i cani a passeggiare a ritmo moderato.