I kit per i test per il coronavirus utilizzati in Tanzania sono stati archiviati come difettosi dal Presidente John Magufuli, perché hanno dato risultati positivi da campioni presi da una capra e una papaia, riporta l’agenzia di stampa Reuters. Magufuli ha detto che i kit, importati dall’estero, presentavano “errori tecnici”.

Il Presidente ha detto di aver chiesto alle forze di sicurezza tanzaniane di controllare la qualità dei test. Sono stati ottenuti così diversi campioni non umani, inclusi quelli di una papaia, una capra e una pecora, ma sono stati assegnati nomi umani e un’età. I campioni sono poi stati inviati al laboratorio della Tanzania per i test: i tecnici del laboratorio sono stati lasciati deliberatamente all’oscuro dell’origine dei campioni. I campioni di papaia e della capra sono risultati positivi al Covid-19, ha detto il Presidente, aggiungendo che questo significa che probabilmente alcune persone sono risultate positive anche se non erano infette, riporta ancora Reuters.

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) riportano che non ci sono evidenze del fatto che un frutto possa contrarre il Covid-19, nonostante ad una serie di animali sia stata diagnosticata la malattia di recente, come gatti, cani e delle tigri al Bronx Zoo di New York. “Sta succedendo qualcosa. Ho detto in precedenza che non dovremmo accettare che ogni aiuto sia buono per questa nazione”, ha detto Magufuli, aggiungendo che i kit dovrebbero essere esaminati. Il Presidente non ha specificato perché le autorità siano state sospettose dei risultati. La Tanzania ha poi sospeso il direttore del suo laboratorio di sanità nazionale incaricato di condurre i test per il coronavirus, un giorno dopo le dichiarazioni del Presidente. È stata formata una commissione composta da 10 persone per investigare sulle operazioni del laboratorio, incluso il processo di raccolta e test dei campioni.

“I test che la Tanzania sta utilizzando, funzionano molto bene”, ha detto John Nkengasong, direttore dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, respingendo le accuse di Magufuli e confermando che i CDC africani e la Jack Ma Foundation hanno fornito i test. L’organizzazione benefica cinese ha donato migliaia di kit per i test, mascherine e dispositivi di protezione alle nazioni africane: nessun altro Paese si è lamentato pubblicamente dei test.

Magufuli è finito sulle pagine dei giornali per aver inviato un aereo in Madagascar per rifornirsi di una “cura” a base di artemisia, testata su meno di 20 persone, ma non ancora dimostrata, secondo la BBC. Nel mese di marzo, inoltre, il Presidente era stato attaccato per aver incoraggiato le persone a riunirsi in grandi numeri per pregare contro il coronavirus. L’Organizzazione mondiale della sanità ha avvisato che non ci sono prove di cure contro il Covid-19 e ha avvisato dei pericoli di curarsi da soli o riunirsi in grandi folle.

La Tanzania ha registrato finora 509 casi confermati e 21 vittime. Le capacità di test dell’Africa sono aumentate molto, ma vengono condotti ancora solo 685 test circa ogni milione di persone, riporta Reuters (in confronto, l’Europa ne ha condotti quasi 23.000 per milione).