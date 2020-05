Precipita per oltre 4 metri in un canale: spettacolare soccorso del Rifugio Miletta di una capriola [FOTO e VIDEO]

“La sera del 1 maggio il Rifugio Miletta, Centro Recupero Animali Selvatici della Provincia di Novara, ha ricevuto la segnalazione di una capriola caduta nella parte terminale del Canale Cavour, nel comune di Galliate (NO). La capriola era caduta, facendo un volo di oltre quattro metri, pochi metri prima dello scivolo che porta al ponte che permette al Canale Cavour di attraversare il Naviglio Langosco”, riporta un comunicato stampa del Rifugio Miletta.

“Insieme ai volontari del Rifugio Miletta ed al veterinario Dott. Luca Visconti, collaboratore del centro, sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco di Novara, Carabinieri Forestali e Polizia Locale. Il dottor Visconti, dopo una veloce analisi della conformazione del tratto di canale interessato, ha deciso di catturare la giovane capriola mediante l’utilizzo di due reti. Grazie alla preziosa collaborazione del Vigili del Fuoco di Novara, il piano è andato a buon fine e la capriola è stata rilasciata poche ore dopo, in un luogo sicuro e lontano da pericoli”, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video seguente.