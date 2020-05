Cede l’asfalto in una strada a Massa: famiglie evacuate

Paura ieri sera nel centro storico di Massa (Massa Carrara) dove l’asfalto di una strada ha ceduto e si è resa necessaria l’evacuazione di alcune famiglie. Il tutto è successo ieri, poco dopo le 23.

Da quanto si apprende l’asfalto si è avvallato di diversi centimetri si è spaccato in alcuni punti in via Mura Nord.

A dare l’allarme un residente che rincasando non era riuscito ad aprire il portone di casa e ha notato delle vistose crepe sull’asfalto. Dai primi rilievi dei pompieri non si esclude la presenza di acqua nel sottosuolo. I tecnici del comune di Massa stanno gia’ effettuando un sopralluogo per capire l’intervento da effettuare.