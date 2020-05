Chi è Israel Kamakawiwoʻole

Google dedica oggi un bellissimo doodle animato e interattivo a Israel Kamakawiwoʻole, famosissimo cantante americano che oggi avrebbe compiuto 61 anni: nato e cresciuto nelle Hawaii all’interno della comunità di Kaimuki, è conosciuto con lo pseudonimo IZ ed è diventato famoso nel 1993 con l’album “Facing Future“. Nell’album c’erano alcuni brani poi diventati famosissimi come Over the Rainbow, colonna sonora de Il mago di Oz, e What a Wonderful World in una versione con accompagnamento all’ukulele.

Israel Kamakawiwoʻole è morto ad appena 38 anni, il 26 giugno 1997, dopo aver sviluppato una grave forma di obesità che lo portò a pesare 475kg (era alto 188cm).