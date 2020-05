Il ciclone “Amphan” si dirige verso l’India: villaggi evacuati, interrotte le attività nel golfo del Bengala

Le autorità indiane stanno evacuando gli abitanti dei villaggi e hanno interrotto le attività portuali nel golfo del Bengala in preparazione dell’arrivo del ciclone Amphan, che dovrebbe colpire la costa orientale nei prossimi giorni.

Il primo ministro Narendra Modi ha convocato una riunione con vari funzionari per elaborare una strategia di risposta all’allerta meteo.

“La tempesta ciclonica estremamente grave ‘Amphan’ probabilmente guadagnerà più forza e si intensificherà ulteriormente in una tempesta super ciclonica nelle prossime 12 ore“, hanno spiegati i funzionari locali in una nota, prevedendo forti piogge nelle aree orientali e meridionali.

Negli stati dell’Odisha e del Bengala occidentale sono state inviate squadre di soccorritori per evacuare le famiglie che abitano in case di fango e paglia e trasferirle in rifugi, il tutto mentre il Paese lotta per contenere la diffusione del Coronavirus.